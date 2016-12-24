Молодой инвестор из Саранска из-за фальшивых брокеров лишился почти трех миллионов рублей

Как сообщает МВД по РМ, в саранский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 26-летний местный житель. Молодой человек прельстился рекламой в интернете о возможности приумножить капитал при помощи инвестиций и угодил в мошенническую ловушку.

В полиции потерпевший рассказал, что зарегистрировался на инвестиционной платформе и через некоторое время с ним связался брокер. Специалист порекомендовал установить на телефон приложение для проведения операций и пообещал клиенту экспертное сопровождение сделок и высокую доходность от инвестирования.

Первое время у жителя Саранска на платформе не было никаких сложностей с вводом и выводом денежных средств. На фоне такой успокоительной картины специалисты убедили клиента, что для высоких доходов нужны и более высокие вложения.

Парень внес на брокерский счет все накопленные сбережения, а также взятые в кредит и одолженные у знакомых деньги. В течение месяца он пополнил счет на 2 миллиона 837 тысяч рублей, после чего доступ в личный кабинет оказался у него заблокирован. Разоренный инвестор обратился в полицию.