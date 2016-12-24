В Мордовии обсудили тему профилактики вовлечения молодых людей в экстремистские и террористические организации

5 сентября в Пресс-центре Республики Мордовия прошёл брифинг на тему «Профилактика вовлечения молодых людей в экстремистские и террористические организации». В нём приняли участие начальник Центра по противодействию экстремизма МВД по Республике Мордовия подполковник полиции Сергей Нарваткин, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия Наталья Афанасьева, сотрудник пресс-службы УФСБ России по Республике Мордовия Екатерина Кондратьева, заместитель заведующего Отделом по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Светлана Юдина и директор Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма МГУ им. Н.П. Огарёва Сергей Гладышев.



В целях координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений в Республике Мордовия образована Антитеррористическая комиссия, возглавляемая Главой РМ Артёмом Здуновым. Её работа осуществляется в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2024-2028 гг., утвержденного Президентом РФ В.В. Путиным, и направлена на формирование у населения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей неприятия идеологии терроризма и устойчивости к ее пропаганде. По исполнению Комплексного плана создана региональная рабочая группа, ответственным за организацию и контроль деятельности по исполнению назначен Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков, головным исполнителем утверждено Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ.



«Попадая под влияние пропагандистов из экстремистских и террористических организаций, отдельные жители нашего региона начинают вынашивать противоправные идеи, совершать преступления, направленные против общественной безопасности. Так, за 8 месяцев текущего года следственным отделом УФСБ возбуждено 12 уголовных дел террористической и экстремисткой направленности, 3 местных жителя осуждены к разным срокам наказания», - рассказала Екатерина Кондратьева.



Также в Республике Мордовия увеличилось количество сообщений с угрозами совершений террористических актов. С начала текущего года в правоохранительные органы поступило 34 сообщения, по указанным фактам возбуждено 28 уголовных дел.



За последние годы, к сожалению, происходит омоложение террористического контингента. В мае выслушал приговор 20-летний уроженец п. Тургенево Артём Бегоян. Его с двумя сообщниками задержали при попытке поджога тяговой подстанции. Осуждённый полностью признал вину. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 4-х лет в тюрьме, оставшейся части в колонии строгого режима.



Весной текущего года задержаны двое 19-летних жителей региона, планировавших выехать на Украину транзитом через территорию третьей страны для участия в боевых действиях против вооруженных сил РФ. Молодые люди через интернет вступили в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористическим на территории РФ, и по заданию «куратора» фотографировали стратегические объекты. В отношении них расследуется уголовное дело по факту участия в деятельности террористической организации и государственной измене.



Сотрудниками ЦПЭ МВД в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, в ходе мониторинга социальной сети интернет выявлено 51 административное правонарушение за распространение материалов экстремистского содержания. «При совершении повторных административных правонарушений в течение года, за размещение материалов, содержащих возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, публичные действия направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации и демонстрацию нацистской атрибутики или символики, виновные лица будут привлечены уже к уголовной ответственности», - подчеркнул Сергей Нарваткин. К этому же может привести поставленный «лайк», комментарий под материалом экстремистского содержания.



Необходимо быть бдительными: не реагировать на провокации и обязательно побеседовать с детьми, чтобы они не вступали в диалог с неизвестными им лицами. Если пришло подобное сообщение, нужно обязательно обратиться в полицию лично или позвонить по телефонам: МВД: 47-77-71, ФСБ: 28-28-28, 28-88-88; или 112 с сотового.



Как отметила Светлана Юдина, сегодня вместо «культуры реагирования» на первом месте находится «культура предупреждения». В республике проводится большой комплекс мероприятий, направленных на профилактику вовлечения молодёжи в деструктивные организации, в т.ч. через сеть интернет. Для этого созданы информационные ресурсы антитеррористической направленности («Отвага и антитеррор», «Мордовия родителям» «ФормулаАнтитеррора»). В рамках грантового проекта «Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора» 3 сентября объявлен конкурс-акция на лучший антитеррористический контент среди медиа-центров образовательных организаций. Также в рамках проекта с 1 октября начнёт работать «Школа Твоей Антитеррористической Безопасности - ШТАБ», где молодёжь будет обучаться антитеррористической грамотности и личной безопасности.



Напряжённая обстановка требует от всех нас объединения усилий и совершенствования взаимодействия в борьбе с терроризмом ради обеспечения безопасности граждан, сохранения мира и стабильности.