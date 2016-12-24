В рамках спецоперации «Анаконда» в Мордовии задержаны 18 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ

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Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с региональными МВД и Росгвардией в рамках совместной спецоперации «Анаконда» выявлены иностранные граждане, находившихся на территории Российской Федерации с нарушением действующего миграционного законодательства.
4 сентября при проведении рейдового мероприятия на посту «Саранск-Пензятка» для досмотра был остановлен пассажирский автобус с иногородними номерами. В транспортном средстве находились 42 гражданина из республик ближнего зарубежья. При проверке документов установлено, что 18 пассажиров находятся на территории Российской Федерации в нарушение установленных правил.
В отношении задержанных составлены административные протоколы за нарушение иммиграционных правил и нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ. Судом принято решение о выдворении их за пределы России.
Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с нарушением миграционного законодательства продолжается.
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