Евгению Швецову из Мордовии не хватило несколько сотых секунды для завоевания медали на летних Паралимпийских играх в Париже

В столице Франции на летних Паралимпийских играх прошли соревнования в беге на 400 метров в классе Т-36. Нашему прославленному легкоатлету Евгению Швецову для завоевания медали не хватило несколько сотых секунды.

Глава Мордовии Артём Здунов отметил в телеграм достойное выступление одаренного спортсмена.

«Наш выдающийся легкоатлет Евгений Швецов достойно выступил на Паралимпийских летних играх в Париже. Занял пятое место в беге на 400 м в классе T-36. 7 сотых секунды отделило его от места на пьедестале почёта.

Евгений - трёхкратный чемпион Паралимпийских игр, многократный чемпион мира, Европы и России. Уже всем всё доказал, но продолжает работать и показывать отличные результаты! Гордимся земляком».