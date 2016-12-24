В Мордовии полицейские вернули женщине-инвалиду коляску, которую она была вынуждена оставить на улице

По информации МВД по РМ, накануне в дежурную часть полиции в Темникове позвонила местная жительница и сообщила, что на одной из улиц города находится электроприводная инвалидная коляска. Но ее владельца нигде не было видно.

Полицейские оперативно установили, что кресло-коляска принадлежит 76-летней женщине - инвалиду 2 группы. В дальнейшем выяснилось, что вечером она поехала к подруге на коляске за яблоками, но на обратном пути у средства передвижения закончился заряд батареи. Пенсионерка оставила коляску, а также пакет с продуктами на тротуаре, а сама воспользовалась костылями и пешком отправилась домой.

Пожилая жительница Темникова планировала на следующий день попросить кого-нибудь доставить коляску ей на дом. Но прежде, чем Елена Алексеевна обратилась к соседям или знакомым с этой просьбой, к ее дому подъехал автомобиль участкового из районного отдела полиции младшего лейтенанта Ильнюра Подзнякова. Полицейский вручил женщине транспортное средство, которое она вынуждена была оставить на улице.

«Большое спасибо сотрудникам полиции, которые не остались в стороне от моей проблемы, – поблагодарила пенсионерка.– Ваше неравнодушное отношение позволит мне уже в ближайшее время снова совершать прогулки, а также посещать социальные учреждения. Это очень важно для меня!»