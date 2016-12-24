Артём Здунов в первый день нового учебного года побывал в капитально отремонтированных школах сел Новотроицкое и Старое Шайгово

2 сентября Глава Мордовии побывал в двух школах Старошайговского района, где завершился капитальный ремонт в рамках госпрограммы по модернизации школьной системы образования.

В селе Новотроицкое кабинеты обновленной школы, которой в этом году исполняется 50 лет, ждут завтра учеников на уроки - их в этом учебном году 74. Работы по капремонту прошли от фундамента, кровли, фасада до коммуникаций и внутренней отделки. Теперь здесь есть центр детских инициатив, интересные пространства для активностей.



Оборудовали и новую столовую с пищеблоком на 40 мест - на эти цели были выделены дополнительные средства из республиканского бюджета. Раньше ученикам приходилось ходить на обед в соседнее здание, теперь оно будет переоборудовано под современные мастерские для уроков труда. В школе работают секция школьного туризма, отряд лесничих «Росток», который активно взаимодействует с лесным хозяйством района.

Глава республики осмотрел учебные классы, центр детских инициатив, столовую и спортивную площадку, где проходил футбольный матч, посвященный Дню знаний.



Ярким подарком для старошайговских школьников стала и обновленная в ходе капремонта школа в районном центре - все это благодаря федеральной поддержке.



В образовательном учреждении большое внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся. Активно развивается кадетское и юнармейское движение. Особая гордость учреждения - поисковый отряд им. А.М. Кижеватова. Именно поэтому в текущем году школа вошла в проект по беспилотным авиационным системам - здесь создан специализированный класс для обучения управлению беспилотными летательными аппаратами.



В школе активно занимаются сохранением исторической памяти - здесь работает полноценный музей, собраны экспонаты об истории района, его видных деятелях, строительстве земляками Сурского рубежа, героях района, принимавших участие в Великой Отечественной войне, войне в Афганистане и участниках специальной военной операции. Главе Мордовии рассказали, что школа планирует провести марш памяти по маршруту, по которому прошли уроженцы района в Великой Отечественной войне.



В ходе капремонта в школе обновили кабинеты «Точек роста», оборудовали агрокласс. Его главная задача, рассказала директор Галина Венчакова, - формировать у детей любовь к своей земле, ориентировать их на профессии, связанные с земледелием.



Также руководитель региона оценил современные столовую и спортивный зал.