В следственном изоляторе №2 УФСИН по РМ прошла встреча личного состава с участником СВО

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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
В следственном изоляторе №2 УФСИН России по Республике Мордовия прошла встреча личного состава, а также членов их семей с участником специальной военной операции Николаем Шмельковым.
В ходе встречи ветеран рассказал о мужестве и самоотверженности наших военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Николай Шмельков отметил важность поддержки наших бойцов на поле боя и поблагодарил всех, кто оказывает военным помощь.
В информации УФСИН по РМ отмечается, что во время беседы слушатели с энтузиазмом принимали в ней участие и активно задавали вопросы.
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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
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