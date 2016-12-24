В следственном изоляторе №2 УФСИН по РМ прошла встреча личного состава с участником СВО

В следственном изоляторе №2 УФСИН России по Республике Мордовия прошла встреча личного состава, а также членов их семей с участником специальной военной операции Николаем Шмельковым.

В ходе встречи ветеран рассказал о мужестве и самоотверженности наших военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Николай Шмельков отметил важность поддержки наших бойцов на поле боя и поблагодарил всех, кто оказывает военным помощь.

В информации УФСИН по РМ отмечается, что во время беседы слушатели с энтузиазмом принимали в ней участие и активно задавали вопросы.