Стал известен возраст предполагаемого виновника дорожной аварии, унесшей в Мордовии жизни трех человек

По информации Госавтоинспекции республики, 1 сентября в 14 часов 35 минут в Ельниковском районе на автодороге «Ковылкино-Краснослободск-Ельники-Первомайск» 18-летний водитель автомашины «Рено Логан», по предварительным данным, не соблюдая дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2107». «Семерку» от удара отбросило на полосу встречного движения, где она угодила под «Форд Фокус».

В результате ДТП 40-летний водитель автомашины «ВАЗ-2107» и пассажиры автомашины «Рено Логан», 48-летний мужчина и женщина, скончались на месте происшествия. 42-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» и его 41-летняя пассажирка с различными травмами были госпитализированы.

Водитель «Рено Логан» доставлялся в лечебное учреждение, где после оказания медицинской помощи был отпущен домой.