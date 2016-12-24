С начала года свыше тысячи семей в Мордовии погасили жилищные кредиты с помощью материнского капитала

По данным отделения Социального фонда по РМ, улучшение жилищных условий остается самым востребованным у семей Мордовии способом использования средств материнского капитала. Один из вариантов - это использование сертификата для погашения жилищных кредитов или займов. С начала 2024 года 1081 семья республики погасила материнским капиталом жилищные кредиты, в том числе ипотечные. На эти цели отделение СФР по РМ перечислило более 680 миллионов рублей.

Средствами материнского капитала можно оплатить первоначальный взнос по ипотеке или основной долг. Сделать это можно, не дожидаясь 3-летия ребенка, давшего право на материнский капитал. При этом важно соблюсти ряд условий: приобретаемое или строящееся на средства материнского капитала жилье должно находиться в России, а дом, в котором планируется купить жилое помещение, не может быть аварийным или подлежать сносу.

Отделение Социального фонда по РМ упростило процедуру подачи заявления: были заключены соглашения о взаимодействии с рядом банков, поэтому теперь подать заявление вместе с документами владелец сертификата может непосредственно в банке, где открывается жилищный кредит. Обращаться в региональное отделение СФР в таком случае не нужно: банк самостоятельно направит туда заявление. Также заявление можно подать на портале Госуслуг, в клиентской службе отделения СФР по Мордовии или в МФЦ.

Отделение Социального фонда по РМ перечислит средства маткапитала в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения.

Всего с начала действия программы средствами сертификата погасили свои жилищные кредиты более 29 тысяч семей республики.