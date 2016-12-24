Представитель столицы Мордовии принял участие в юбилейном 50-м заседании Ассоциации городов Поволжья

Временно исполняющий полномочия Главы г.о. Саранск Владимир Быков принял участие в юбилейном 50-м заседании Ассоциации городов Поволжья под председательством Главы администрации городского округа Уфа Ратмира Мавлиева.

Представители более 30 российских городов приехали в столицу Башкортостана для обсуждения вопросов взаимодействия между муниципалитетами.

В работе собрания приняли участие: полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава региона Радий Хабиров, руководители городов Поволжья, главы местного самоуправления Донецка, Луганска и Екатеринбурга.

В своем выступлении Игорь Комаров напомнил позицию Президента России Владимира Путина, что основным результатом работы должно быть повышение благополучия и качества жизни людей.

В центре внимания участников заседания – помощь бойцам СВО и членам их семей, в том числе правовые и финансовые меры поддержки, выплаты из местных бюджетов. Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации должно быть первостепенным. Данная тема обсуждалась и в рамках Совета при полпреде Президента России в ПФО в марте текущего года в Уфе. Напомним, на Совете округа председатель государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева высоко оценила работу регионов ПФО: в Башкортостане, Нижегородской области, Марий-Эл, Мордовии, Пензенской и Саратовской областях реализуются уникальные практики, в числе которых бесплатная диспансеризация для участников СВО, проведение уроков мужества для школьников, увековечение памяти героев спецоперации.

По итогам юбилейного заседания в Ассоциацию вступило еще четыре города ПФО – Альметьевск и Набережные Челны (Татарстан), Нефтекамск и Салават (Башкортостан). Ассоциация объединяет уже 28 городов ПФО.