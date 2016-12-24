Руководитель группы диагностики Саранских тепловых сетей не признает вины в получении «отката» на 1,9 млн рублей

В Ленинском районном суде Саранска началось рассмотрение уголовного дела руководителя группы диагностики Саранских тепловых сетей Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» 34-летнего Андрея Мамонкина. Он обвиняется в получение коммерческого подкупа в особо крупном размере.

Руководитель группы диагностики был задержан сотрудниками УФСБ по РМ в декабре прошлого года. По данным следствия, в мае 2023 года тепловая компания заключила договор подряда с коммерческой организацией на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на двух улицах в Пролетарском районе Саранска стоимостью около 30 миллионов рублей.

При осмотре работы подрядчика комиссией, в состав которой входил и обвиняемый, были выявлены недостатки. За содействие в подписании актов приемки фигурант дела предложил представителю подрядной организации передать ему денежные средства в размере 1 миллион 900 тысяч рублей.

Осознавая противоправный характер поступившего предложения, мужчина обратился в УФСБ по РМ, и все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников. 4 декабря при получении денег в салоне автомобиля «Тойота Камри» сотрудник ПАО «Т Плюс» был задержан с поличным.

На основании собранных УФСБ материалов в отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело за коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере.

Как отмечается в информации Ленинского районного суда, в ходе предварительного следствия Мамонкин вину по предъявленному обвинению не признал.