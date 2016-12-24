Артём Здунов встретился с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Михаином Лопесом Нуньесом

Глава Мордовии Артём Здунов 29 августа встретился с пятикратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Михаином Лопесом Нуньесом и главным тренером национальной сборной команды Кубы по греко-римской борьбе Раулем Трухильо Диасом.

Михаин Лопес Нуньес – единственный в истории всех стилей борьбы пятикратный олимпийский чемпион. Выступал в супертяжелой весовой категории. На Олимпийских Играх в Токио он выиграл свою четвертую золотую медаль, через три года в Париже взял пятое олимпийское золото, после чего завершил спортивную карьеру.

«Рады приветствовать самого титулованного спортсмена в Мордовии. Хотя наша республика и Куба находятся друг от друга очень далеко, мы уже успели наладить взаимодействие по ряду направлений – образование, здравоохранение, новые технологии. Имея такие спортивные школы, как в Мордовии и на Кубе, мы не можем не посотрудничать и в этой сфере», - сказал Артём Здунов.

Михаин Лопес Нуньес поделился своими впечатлениями от Мордовии: «Считаю визит в Мордовию важным для себя событием, нахожусь под приятным впечатлением. Очень необходимо делиться своими достижениями, передавать молодым спортсменам знания и навыки, которые помогут им достичь высоких побед».

Рауль Трухильо Диас рассказал, что учился в СССР, сейчас преподает в университете Кубы. В ходе визита в нашу страну отдал дань памяти своему тренеру, посетив его могилу в Новосибирске.

«Мы все жили в эпоху, когда Советский Союз нам помогал, мы помним теплую дружбу между нашими странами. Мне хотелось бы укреплять взаимоотношения наших стран сейчас, считаю своим долгом продолжать наше сотрудничество, вести обмен студентами, - поделился планами Рауль Трухильо Диас. – Восхищаюсь успехами спортсменов из Мордовии, у них большой потенциал, в том числе в тренерстве!»

Ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко рассказал о перспективных направлениях сотрудничества – это и проведение спортивных сборов, и внедрение программ по спортивному менеджменту. Все это позволит укрепить отношения вузов Мордовии и Кубы.

Важность взаимодействия двух сильнейших школ греко-римской борьбы отметили и другие участники встречи – директор СШОР спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина Геннадий Атмакин и президент Федерации спортивной борьбы РМ Артём Новихин.