В июле жители Мордовии передали для нужд СВО 56 единиц гражданского огнестрельного оружия

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28 августа в пресс-центре Мордовии прошел брифинг по итогам проведения на территории республики профилактического мероприяти «Охота».
Как сообщил начальник ЦЛРР территориального Управления Росгвардии - подполковник полиции Артур Гатауллин, в период с 16 по 25 августа Росгвардейцы совместно с представителями природоохранных ведомств проводили рейды в охотничьих угодьях, в ходе которых у владельцев оружия проверялись разрешительные документы, а также условия его хранения.
«В связи с регулярно проводимыми мероприятиями на территории республики снизилось количество нарушений правил оборота оружия», - отметил Артур Гатауллин.
Офицер Росгвардии также рассказал об алгоритме действий при добровольной передаче оружия для нужд СВО. В июле этого года неравнодушными гражданами Мордовии для нужд специальной военной операции было передано 56 единиц гражданского огнестрельного оружия и 1137 патронов.
По вопросам передачи оружия можно обратиться в Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Мордовия каждые вторник и пятницу, а также во вторую субботу месяца, по телефонам: 33-43-82, 33-43-84, 33-43-78.
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