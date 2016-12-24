В июле жители Мордовии передали для нужд СВО 56 единиц гражданского огнестрельного оружия

28 августа в пресс-центре Мордовии прошел брифинг по итогам проведения на территории республики профилактического мероприяти «Охота».



Как сообщил начальник ЦЛРР территориального Управления Росгвардии - подполковник полиции Артур Гатауллин, в период с 16 по 25 августа Росгвардейцы совместно с представителями природоохранных ведомств проводили рейды в охотничьих угодьях, в ходе которых у владельцев оружия проверялись разрешительные документы, а также условия его хранения.

«В связи с регулярно проводимыми мероприятиями на территории республики снизилось количество нарушений правил оборота оружия», - отметил Артур Гатауллин.



Офицер Росгвардии также рассказал об алгоритме действий при добровольной передаче оружия для нужд СВО. В июле этого года неравнодушными гражданами Мордовии для нужд специальной военной операции было передано 56 единиц гражданского огнестрельного оружия и 1137 патронов.

По вопросам передачи оружия можно обратиться в Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Мордовия каждые вторник и пятницу, а также во вторую субботу месяца, по телефонам: 33-43-82, 33-43-84, 33-43-78.