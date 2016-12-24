Глава Мордовии призвал жителей республики к бдительности при телефонных разговорах с неизвестными

Артём Здунов отметил в телеграм:

«Друзья, очень прошу вас быть бдительными в разговорах по телефону. Случаи телефонного мошенничества участились. Злоумышленники звонят якобы от имени руководства республики, министерств и ведомств, представителей правоохранительных и контролирующих органов. Просят переговорить с сотрудниками, «решить проблему» через банковских работников, выйти на видеосвязь, перевести денежные средства, в том числе на нужды СВО, на помощь жителям, пострадавшим от боевых действий и т.п.

Жертвами жуликов становятся наши друзья, родственники, соседи и знакомые. Сегодня, например, удалось предотвратить хищение средств у главы одного из наших сельских поселений. Ещё раз призываю быть внимательными и осторожными. Не отдавайте свои деньги мошенникам и врагам нашей Родины!

Если поступил звонок, содержащий информацию провокационного характера - не совершайте необдуманных действий, воздержитесь от перевода средств на якобы «безопасные счета», не вступайте со звонившими в переписку или контакт. Перепроверьте информацию о звонившем по телефонам дежурных служб: МВД по РМ - 8-8342-477771 и УФСБ России по РМ - 8-8342-282828».