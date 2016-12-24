Семья из Саранска вошла в десятку лучших на Всероссийском Фестивале ГТО среди семейных команд

В Томске завершился V Всероссийский Фестиваль ГТО среди семейных команд. По итогам четырех соревновательных дней были определены самые спортивные семьи страны. В этом году в турнире участвовали более 200 человек из 52 регионов России, что стало рекордным показателем за всю историю фестиваля.

Успешное выступление на спортивном смотре семьи Чернусь-Ширчковых из Саранска в телеграм отметил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Чернусь-Ширчковы из Саранска вошли в десятку лучших на V Фестивале ГТО среди семейных команд в Томске! Наши земляки соревновались с семьями со всей страны и показали отличную спортивную подготовку. Самая младшая - Лиза Ширчкова - стала абсолютным победителем Фестиваля в своей возрастной категории. От души поздравляю!

В октябре проведём Республиканский фестиваль по сдаче нормативов ГТО среди госслужащих. Регистрируемся здесь и начинаем готовиться».