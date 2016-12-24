Мордовские предприниматели представили свою продукцию на фестивале «Кургоня-2024»

«Мы этой темой живем!»
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
В Рузаевском районе состоялся X Межрегиональный фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня-2024». Праздник вновь объединил жителей и гостей района, которые привезли разнообразные блюда из сезонных овощей. Свою продукцию на празднике представили и субъекты МСП.
Напомним, что по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывают поддержку предпринимателям Мордовии.
«Кургоня-2024» дал возможность субъектам МСП совместить приятное с полезным. Не только культурно отдохнуть в кругу близких и друзей, но и встретиться с партнерами и коллегами по бизнесу, обсудить актуальные бизнес-вопросы, обменяться опытом и представить свою продукцию.
Традиционные угощения фестиваля с ватрушкой «Кургоня» во главе совместили с насыщенной программой: мастер-классами, увлекательными играми и состязаниями, праздничными концертами и многим другим.
Фестиваль объединяет жителей региона, популяризирует мордовскую культуру, быт и традиций гостеприимства. В свою очередь, для самозанятых это дополнительная возможность представить продукцию, продвинуть бизнес, найти новых партнеров.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме
Состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Главой Мордовии Артёмом Здуновым