Мордовские предприниматели представили свою продукцию на фестивале «Кургоня-2024»

В Рузаевском районе состоялся X Межрегиональный фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня-2024». Праздник вновь объединил жителей и гостей района, которые привезли разнообразные блюда из сезонных овощей. Свою продукцию на празднике представили и субъекты МСП.

Напомним, что по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывают поддержку предпринимателям Мордовии.

«Кургоня-2024» дал возможность субъектам МСП совместить приятное с полезным. Не только культурно отдохнуть в кругу близких и друзей, но и встретиться с партнерами и коллегами по бизнесу, обсудить актуальные бизнес-вопросы, обменяться опытом и представить свою продукцию.

Традиционные угощения фестиваля с ватрушкой «Кургоня» во главе совместили с насыщенной программой: мастер-классами, увлекательными играми и состязаниями, праздничными концертами и многим другим.

Фестиваль объединяет жителей региона, популяризирует мордовскую культуру, быт и традиций гостеприимства. В свою очередь, для самозанятых это дополнительная возможность представить продукцию, продвинуть бизнес, найти новых партнеров.