В школах Мордовии пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге

29-30 августа в школах и колледжах 88 регионов страны пройдут всероссийские учения «Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при захвате заложников и получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» с информационным сообщением о воздушной тревоге».

Накануне, 27 августа, в режиме ВКС состоится совещание по вопросу проведения всероссийских учений. Его проведут первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев и заместитель Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Виктор Яцуценко. В том числе они обсудят учебные вопросы, актуальность которых напрямую связана с обстановкой, сложившейся в отдельных субъектах Российской Федерации в связи со специальной военной операцией.



Всероссийские учения организованы Минпросвещения России совместно с МЧС России, МВД России и Росгвардией и при содействии Национального антитеррористического комитета.



Образовательным организациям рекомендовано в рамках инструктажей, предшествующих практической отработке учебных вопросов, организовать просмотр видеоматериала, содержащего примеры положительного опыта и разбор типичных ошибок, выявленных по результатам проведения предыдущих учений.