В Мордовии в ходе операции «Нетрезвый водитель» выявили более 30 автомобилистов, находившихся за рулем с признаками опьянения

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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
В Госавтоинспекции республики озвучили результаты операции «Нетрезвый водитель». В минувший уик-энд инспекторы ДПС осуществляли массовые проверки водителей автомобилей в транспортном потоке.
Сообщается, что в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия было выявлено более 30 водителей, которые управляли транспортными средствами с признаками опьянения, один из которых совершил данное нарушение повторно.
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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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