Изделия мордовских мастеров представлены в каталоге универмага выставки «Россия»

После закрытия выставки «Россия» по ней запустили онлайн-экскурсии. Теперь пройтись по павильонам и познакомиться с экспозициями можно из любой точки мира. Создано 10 тематических маршрутов в формате 360 градусов, что позволяет детально изучить экспозиции.



Одно самых популярных пространств выставки – универмаг, эта площадка получила онлайн-продолжение. Уникальные товары региональных производителей можно легко найти и узнать где их можно приобрести.

Например, в ассортименте универмага - Урусовские валенки из Мордовии. Их валяют из овечьей шерсти в селе Урусово с середины XIX века. Изделия украшают вышивкой и необычными орнаментами. Мастерство передают из поколения в поколение. Также из мордовских товаров в каталоге универмага - изделия из мореного дуба, тавлинская деревянная игрушка, «Теньгушевская семицветка», домашний текстиль и декоративная посуда в национальном стиле, расписные куклы, матрешка-штоф для напитков.



Напомним, Президент Владимир Путин на встрече с организаторами и сотрудниками выставки «Россия» подчеркнул, что ее наследие должно сохраниться в одноименном Национальном центре.

Создается Национальный центр на площадке Экспо, также решено делать это и в регионах. В Национальном центре «Россия» на постоянной основе будут демонстрироваться экспозиции современных достижений нашей страны во всех сферах.