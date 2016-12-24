В Мордовии на федеральной автодороге Р-178 капитально отремонтирован мостовой переход через овраг Татарский

Как сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, на 24-м км федеральной автомобильной дороги Р-178 в Ромодановском районе Мордовии выполнен капитальный ремонт мостового перехода через овраг Татарский. До начала работ износ искусственного сооружения и проезжей части составлял порядка 60%.

Специалисты полностью разобрали старую конструкцию переправы, после чего заново возвели две железобетонные опоры и установили пролетные строения моста, состоящие из семи балок длиной 33 метра. Также на объекте укрепили конусы, обустроили шкафные стенки и переходные плиты. На крайних опорах смонтировали деформационные швы. Построены новые локальные очистные сооружения, куда будут направляться стоки воды.

На проезжей части моста уложен выравнивающий слой и нанесена гидроизоляция. Верхний слой покрытия выполнен из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерными добавками, который применяется на дорогах с высокой интенсивностью. Для безопасности движения на искусственном сооружении смонтировано 495 метров барьерного и 78 метров перильного ограждения с высокой удерживающей способностью.

По результатам капитального ремонта повысилась грузоподъемность моста. Теперь он сможет пропускать транспортные средства общей массой более 80 тонн с нагрузкой на ось – 20 тонн. Его длина составляет 39 метров, а ширина 14,2 метра.

Сейчас движение по мосту запущено в штатном режиме.