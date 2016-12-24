Кадровые изменения в МГУ им. Н.П. Огарева: учебную работу в университете возглавит Елена Заварюхина

Ранее занимавшая должность начальника учебно-методического управления Елена Заварюхина переведена на должность проректора по учебной работе. На прежнем посту она трудилась с 2019 года.

В 2000 году Елена Заварюхина окончила математический факультет МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Прикладная математика». Прежде в университете занимала должность инженера отдела менеджмента качества ОД, заведующей сектором внутривузовского тестирования ОМКОД и заместителя начальника учебно-методического управления.

Занимавшая должность проректора по учебной работе Алина Маслова переведена на должность директора института довузовского образования, который включит в себя Многопрофильный колледж, Лицей МГУ им. Н.П. Огарева и Центр олимпиадной подготовки по ЕГЭ и ОГЭ.