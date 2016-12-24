В Саранске рецидивист за бутылку пива и рыбный снек может сесть на 10 лет

Неоднократно судимый товарищ, взявший из магазина под угрозой ножа бутылку пива и сушеную рыбку, рискует надолго загреметь в места лишения свободы по статье о разбое.

Как сообщает МВД по РМ, 20 августа в дежурную часть саранского отдела полиции поступило сообщение продавца магазина разливных напитков. По словам женщины, днем в торговый павильон пришел неизвестный мужчина. При этом, денежных средств на покупку пива ему не хватило, и он попросил продать один бокал. Продавец пояснила, что это запрещено. Тогда нетрезвый посетитель достал нож и, угрожая оружием, забрал бутылку пива и рыбный снек, после чего покинул место преступления.

В ходе проводимых мероприятий злоумышленник был задержан на улице нарядом ППС. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой» (до 10 лет заключения), ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.