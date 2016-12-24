В Саратове торжественно открылся IX Российско-Китайский молодёжный форум в формате «Волга-Янцзы»

23 августа 2024 года в Саратовском академическом театре юного зрителя состоялась торжественная церемония открытия IX Российско-Китайского молодёжного форума в формате «Волга-Янцзы». Договоренность о его проведении была достигнута в ходе четвертого заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в ноябре прошлого года в г. Наньчане под сопредседательством полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и Заместителя Премьера Госсовета КНР Чжана Гоцина.

Участниками форума стали более 300 представителей студенческой молодежи из высших учебных заведений Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики: Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин.

От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова участников, организаторов и гостей форума поприветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев: «Одним из основных направлений гуманитарного сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа Российской Федерации и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики является проведение совместных мероприятий в сфере молодежной политики. Дружба и взаимное уважение молодежи – залог прочных отношений между нашими странами. Именно поэтому с 2014 года для талантливых, энергичных и целеустремленных представителей студенческой молодежи мы регулярно организуем российско-китайский молодежный форум».

К участникам форума обратился губернатор Саратовской области Роман Бусаргин: «Это большая честь для нас принимать в Саратовской области столько талантливой молодежи. Хотел бы поблагодарить полпредство и лично Игоря Анатольевича Комарова за эту возможность. Партнерские отношения между Саратовской областью и Китаем укрепляются, развиваются двусторонние образовательные программы. Нам есть чем поделиться, и есть чему поучиться друг у друга. И этот Форум – лучшее тому подтверждение».

Молодежный Форум «Волга-Янцзы» – это возможность не только познакомиться с культурой и традициями России и Китая, но и обсудить совместные проекты, сохранить и наметить пути сотрудничества в самых разных сферах между молодыми людьми, проживающими на территориях России и КНР.

В этом году форум приурочен к 75-летней годовщине установления российско-китайских дипломатических отношений. Поэтому программа молодежного форума посвящена вопросам сохранения и укрепления традиционных российских и китайских духовно-нравственных ценностей.

Перед торжественной церемонией открытия форума в саратовском Парке Победы состоялось возложение цветов к Вечному огню, который зажжен в память о павших в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

На плитах Аллеи Героев высечены имена более двухсот девяноста Героев Советского Союза и тридцати двух Полных кавалеров Ордена Славы, установлены бюсты Дважды Героев Советского Союза – Маршала Советского Союза Николая Крылова, Маршала авиации Николая Скоморохова, генерал-лейтенанта артиллерии Афанасия Шилина.

Почетные гости, руководители делегаций ПФО и провинций Китая, представители органов государственной власти Саратовской области почтили память всех жертв Великой Отечественной войны минутой молчания.

IX Российско-Китайский молодёжный форум в формате «Волга-Янцзы» будет проходить пять дней. Молодые люди будут дискутировать об инновационном развитии двух стран, участвовать в образовательных и спортивных мероприятиях, посещать популярные туристические места Саратовской области. Участники форума обсудят возможности международного сотрудничества в рамках панельной дискуссии на тему «Молодежь России и Китая. Векторы развития молодежной политики двух стран», а также дискуссионных сессий: «Развитие российско-китайского межвузовского научно-образовательного сотрудничества в формате «Волга-Янцзы», «Фиджитал технологии», «Защита и сохранение акваторий рек Волги и Янцзы». Для желающих подробно познакомиться с китайской и российской культурой будут организованы специальные мастер-классы.

Одним из ярких событий форума станет создание на набережной реки Волга российскими и китайскими художниками граффити «Волга и Янцзы – великие реки дружбы» длиной 150 метров.

Завершится форум подведением итогов и концертом с участием молодежных коллективов из России и Китая.