В Мордовии медсестра поплатилась ограничением свободы за торговлю рецептами на сильнодействующие препараты

Работавшая медицинской сестрой в одном из медицинских учреждений Саранска 37-летняя женщина выслушала приговор суда за подделку аптечных рецептов.

Сотрудники полиции установили, что обвиняемая подделывала номерные рецептурные бланки, после чего продавала их знакомому за полторы тысячи рублей каждый. Покупатель с помощью таких рецептов мог приобрести в аптеке сильнодействующие препараты, не имея медицинских показаний для его применения.

Следствие выяснило, что с мая по ноябрь 2023 года женщина подделала 12 рецептов строгой отчетности. По информации прокуратуры РМ, приговором суда медицинской сестре назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.