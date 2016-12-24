В Мордовии медсестра поплатилась ограничением свободы за торговлю рецептами на сильнодействующие препараты

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Работавшая медицинской сестрой в одном из медицинских учреждений Саранска 37-летняя женщина выслушала приговор суда за подделку аптечных рецептов.
Сотрудники полиции установили, что обвиняемая подделывала номерные рецептурные бланки, после чего продавала их знакомому за полторы тысячи рублей каждый. Покупатель с помощью таких рецептов мог приобрести в аптеке сильнодействующие препараты, не имея медицинских показаний для его применения.
Следствие выяснило, что с мая по ноябрь 2023 года женщина подделала 12 рецептов строгой отчетности. По информации прокуратуры РМ, приговором суда медицинской сестре назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.
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