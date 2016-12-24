Жители Мордовии смогут увидеть молодежный Фестиваль творчества национальных коллективов в прямой трансляции

В Саранске стартовал Всероссийский молодежный марафон творчества национальных коллективов «МЫ ВМЕСТЕ!».



Главная сцена открытия марафона традиционно разместилась на Советской площади. Фестивальная программа начнется в 14:30. В ней примут участие известные ансамбли и театры: победители проекта Звук Евразии группа «КоленкорЪ» из Москвы , Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава», этно-электропанк группа «Hagrin» из Калмыкии, фолк-рок коллектив «Хмельная Ворга» из Казани и другие.



Прямую трансляцию мероприятий Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!» будет вести телекомпания НТМ.