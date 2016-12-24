В Мордовии клиенты фантомных секс-салонов ставят рекорды по глупым финансовым тратам

Очередной искатель сексуальных приключений из числа жителей республики понес крупные финансовые потери на «интимном фронте». 36-летний Рузаевки заплатил мошенникам почти 100 тысяч рублей в наивной надежде встретиться с горячей красоткой.

По информации МВД по РМ, в отделе полиции мужчина сообщил, что решил нескучно провести время и связался по телефону с администратором интимного салона для вызова девушки. Тот пояснил, что встреча может состояться только после перечисления предоплаты в сумме 6 тысяч рублей.

Житель Рузаевки осуществил перевод, но тут сразу же последовало типичное для махинаторов требование оплатить страховку для путаны в размере 37 тысяч рублей. Конечно, клиенту пообещали сразу вернуть эти деньги по окончании «сеанса». Мужчина выполнил и эти условия, перечислив двумя равными платежами необходимую сумму.

В дальнейшем у потерпевшего под различными предлогами вытянули еще десятки тысяч рублей. Ему даже присвоили статус VIP-клиента, чтобы раскрутка шла как можно дольше.

Заплатив в общей сложности 98 тысяч рублей, мужчина так и не дождался визита барышни с низкой социальной ответственностью, и обратился в полицию.

В МВД по РМ отмечают, что в настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на розыск злоумышленников.