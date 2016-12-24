В Саранске отыскали водителя иномарки, сбившего женщину на дороге и уехавшего с места ДТП

Дорожный инцидент произошел 20 августа в 16 часов 15 минут на улице Пионерская в поселке Ялга. 32-летний водитель автомашины «Форд Фокус» совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.

После ДТП водитель с места происшествия скрылся. Женщина получила травмы, с которыми обратилась в лечебное учреждение и рассказала о произошедшем сотрудникам полиции. В короткие сроки виновник происшествия был установлен.

В информационном материале Госавтоинспекции приводится рассказ самого водителя. По словам мужчины, при повороте налево при выезде от магазина «Победа» он убедился в отсутствии помехи другим автомашинам и стал совершать маневр. Бликующее солнце не позволило вовремя увидеть перебегающую дорогу в неположенном месте женщину.

Водитель уверяет, что после наезда он остановился, вышел из машины и поинтересовался у пострадавшей, не нужно ли ее отвезти в больницу или еще как-то помочь. По его словам, женщина отказалась от помощи, сказала что сама виновата и предложила ему продолжить путь.

Отмечается, что в отношении водителя составлен административный материал за оставление места ДТП, участником которого он являлся. Госавтоинспекция напоминает гражданам, что за это правонарушение виновнику грозит лишение водительского удостоверения сроком от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток.

После заключения судебной медицинской экспертизы, определяющей степень причинения вреда здоровью потерпевшей, наказание может быть ужесточено.