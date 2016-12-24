В Мордовии интерес к торговле криптовалютой оставил пенсионерку и ее дочь без 3 миллионов рублей

Какой-то фантасмагорический случай мошенничества приводит в своей информации МВД по РМ. Пожилая женщина из Ромодановского района и ее дочь были обмануты фальшивыми брокерами и понесли катастрофические финансовые потери.

В полиции 74-летняя потерпевшая рассказала, что ее заинтересовала размещенная в интернете реклама о возможности получения дополнительного дохода при торговле криптовалютой. Женщина подала заявку и в дальнейшем по рекомендации вышедшего на связь брокера установила приложение для трейдинга.

На свой торговый счет жительница Мордовии внесла свыше 600 тысяч рублей. Но тут оказалось, что необходимо перевести еще 250 тысяч рублей на конвертацию. Пенсионерка не захотела выполнять новые указания «брокеров», но ее смогли убедить, что после внесения денег она сможет вывести всю сумму целиком на имя доверенного лица.

Доверенным лицом пенсионерка выбрала свою 46-летнюю дочь. Но и она не устояла перед аферистами, которые под различными предлогами вытянули с женщины еще больше денежных средств. Общая сумма семейных потерь жительниц Мордовии составила 3 миллиона 299 тысяч рублей.

В МВД по РМ отмечают, что в настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения злоумышленников.