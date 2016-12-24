В Саранске 23 августа после праздничных мероприятий на Советской площади будет организована транспортная доставка в микрорайоны города

«Приходилось работать без выходных»
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
По информации городской Администрации, по окончании мероприятий Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «МЫ ВМЕСТЕ!» горожан будут ждать автобусы.
На Химмаш транспорт отправится с ул. Володарского (район школы №39).
На Юго-запад и Светотехстрой – транспорт отправится с ул. Советская (район Кафедрального собора).
Вывоз будет происходить с 23:00 до 23:20. Оплата проезда осуществляется по действующему тарифу.
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Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
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