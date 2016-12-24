В Саранске 23 августа после праздничных мероприятий на Советской площади будет организована транспортная доставка в микрорайоны города

По информации городской Администрации, по окончании мероприятий Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «МЫ ВМЕСТЕ!» горожан будут ждать автобусы.

На Химмаш транспорт отправится с ул. Володарского (район школы №39).



На Юго-запад и Светотехстрой – транспорт отправится с ул. Советская (район Кафедрального собора).



Вывоз будет происходить с 23:00 до 23:20. Оплата проезда осуществляется по действующему тарифу.