В Мордовии подрядчика оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за нерасторопность при благоустройстве бульвара Горшкова

Рузаевская межрайонная прокуратура возбудила в отношении «Регион Строй» дело об административном правонарушении за нарушение сроков исполнения контракта по благоустройству бульвара Горшкова. Суд по нему вынес решение о назначении подрядчику штрафа в размере более 1,4 миллиона рублей.

Как сообщается, в основу административного дела легли материалы прокурорской проверки исполнения законодательства о контрактной системе. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в марте 2023 года между администрацией городского поселения Рузаевка и ООО «Регион Строй» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству участка бульвара Горшкова.

Работы стоимостью свыше 78 миллиона рублей должны были быть исполнены до 31 августа 2023 года. Фактически же они были завершены 29 ноября 2023 года. Суд такую задержку оценил в весьма крупную сумму штрафа.