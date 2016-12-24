В Саранске полицейские и общественные активисты в ходе рейда ликвидировали десятки надписей с наркотической рекламой

В Саранске по инициативе Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ и муниципальных властей в очередной раз провели рейды в рамках акции «Чистый город! Здоровый город!».

Как отмечают в правоохранительном ведомстве, предварительно были выявлены адреса, где появились изображения и надписи с рекламой наркотических интернет-магазинов. Особое внимание активисты обратили на здания у детских садов и школ. В ходе рейда было ликвидировано более 30 незаконных объявлений.

«Особую тревогу вызывает тот факт, что такие надписи, содержащие запрещенный контент, направлены на целевую аудиторию – школьников и студентов. Чтобы уберечь молодежь республики от пагубного влияния психоактивных веществ, мы продолжим проводить акцию «Чистый город! Здоровый город!» на регулярной основе», - отметил начальник штаба ВВПОД «Юнармия» РМ Кирилл Гаваев.