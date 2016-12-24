В Мордовии суд вынес приговор предпринимателю из Москвы за незаконный оборот немаркированных табачных изделий

Противоправная деятельность 37-летнего жителя Москвы, причастного к приобретению и хранению в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ.

В ходе расследования было установлено, что фигурант дела приобрел по интернету немаркированную табачную продукцию с большим дисконтом от «официальной» стоимости. Полученный товар он хранил в арендованном складском помещении на улице Пролетарская в Саранске. Партии сигарет предприниматель планировал сбывать по своим каналам.

В ходе обыска в апреле 2024 года на складе москвича было изъято более 14 тысяч безакцизных пачек сигарет на общую сумму 1,8 млн. рублей.

По данному факту расследовано уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал в полном объеме.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Изъятые табачные изделия по судебному решению будут уничтожены.