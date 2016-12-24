В Мордовии за три дня проведения операции «Нетрезвый водитель» выявили 19 автомобилистов с признаками опьянения

Госавтоинспекция республики приводит не радующую статистику дорожных происшествий с участием нетрезвых водителей. За 7 месяцев этого на территории Мордовии зарегистрировано 58 таких ДТП, в которых погибли 17 человек и 69 получили травмы различной степени тяжести.

Для выявления в транспортном потоке водителей в состоянии опьянения и предотвращения аварий с их участием, сотрудники Госавтоинспекции в минувший уик-энд провели на территории республики очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Как отмечается, в ходе проведения рейдовых проверок инспекторами ДПС отстранено от участия в дорожном движении 19 водителей с признаками опьянения, один из которых совершил данное нарушение повторно. Транспортные средства нарушителей были помещены на специализированную стоянку.