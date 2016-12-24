В Мордовии мастера из разных регионов страны приступили к созданию скульптур на фестивале-конкурсе «Поющее дерево»

Репортер

19 августа на территории Центра национальной культуры в селе Старая Теризморга Старошайговского района состоялось открытие VII Межрегионального фестиваля-конкурса мастеров-резчиков «Поющее дерево».

Свое мастерство на фестивале продемонстрируют мастера из разных регионов России -Удмуртской и Чувашской Республик, Нижегородской, Самарской и Ивановской областей, а также из Мордовии.

В этом году конкурс резчиков приурочен к проведению в Мордовии Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов ««Мы вместе!».

Созданные мастерами скульптуры будут установлены на территории Центра национальной культуры в селе Старая Теризморга и украсят Межрегиональный национально-фольклорный праздник «Шумбрат», который в рамках марафона пройдет в селе 24 августа.

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