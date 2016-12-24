Махинаторы подделали паспорт жителя Мордовии и оформили на него кредиты

Жертвой паспортного и финансового мошенничества оказался 36-летний житель поселка Ромоданово. Два года назад у мужчины были похищены более ста тысяч рублей по оформленным на него в Московской области кредитам.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ установили подозреваемого в преступлении. 15 августа 37-летний житель города Люберцы был задержан и доставлен в Мордовию.

В ходе дознания выяснилось, что осенью 2022 года житель Подмосковья на интернет-просторах отыскал себе криминальную подработку. От куратора ему поступило указание о поиске в сети паспортных данных граждан. После выполнения задачи ему был предоставлен поддельный паспорт на имя жителя Ромодановского района, куда была вклеена его фотография.

С этим документом товарищ из Люберец наведался в несколько финансовых учреждений, где получил кредиты на 104 тысячи рублей. В качестве вознаграждения он оставил себе 50% процентов от полученных денежных средств, остальную сумму перечислил организатору паспортного мошенничества.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В МВД по РМ отмечают, что ранее фигурант был судим за совершение аналогичных преступлений.