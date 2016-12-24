Платье из газет и журналов признали лучшим на конкурсе среди осужденных женщин ЛИУ-3 УФСИН по РМ

Рабочая встреча с Президентом РФ
Состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Главой Мордовии Артёмом Здуновым
В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН России по Республике Мордовия среди осужденных дам провели конкурс «Модный приговор».
Участницам предстояло создать платье из подручных средств и продемонстрировать в музыкальном сопровождении свой образ.
Жюри при определении лучшей работы учитывало несколько аспектов – творческий подход, мастерство исполнения, дефиле и оригинальность задумки.
Сообщается, что победителем конкурса стала Анжелика Чернышёва с платьем «Кокетка», созданным из газет и журналов.
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Состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Главой Мордовии Артёмом Здуновым
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