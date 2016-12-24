Платье из газет и журналов признали лучшим на конкурсе среди осужденных женщин ЛИУ-3 УФСИН по РМ

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН России по Республике Мордовия среди осужденных дам провели конкурс «Модный приговор».

Участницам предстояло создать платье из подручных средств и продемонстрировать в музыкальном сопровождении свой образ.

Жюри при определении лучшей работы учитывало несколько аспектов – творческий подход, мастерство исполнения, дефиле и оригинальность задумки.

Сообщается, что победителем конкурса стала Анжелика Чернышёва с платьем «Кокетка», созданным из газет и журналов.