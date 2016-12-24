Спортсменка из Мордовии завоевала «бронзу» на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

Александра Тягушева из Мордовии, выступающая на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, добилась успеха в одной из дисциплин в своей возрастной категории. В международных соревнованиях принимают участие спортсмены из Беларуси, Болгарии, Казахстана, России, Словакии и Чехии.

В столице Казахстана разыграли комплект медалей в дисциплине «преодоление 100 метровой полосы с препятствиями». Здесь спортсмены преодолевали двухметровый забор, пробегали по брусу со скатками пожарных рукавов, на бегу разворачивали рукава, затем соединяли их на разветвлении и финишировали с пожарным стволом в руках.

Александра Тягушева в этой дисциплине завоевала бронзовую медаль среди девушек 15-16 лет. Она уступила коллеге по сборной России Эстелле Токаревой и победившей белорусской спортсменке Ксении Гусак.