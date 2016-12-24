УФСИН по РМ опровергло фейк о заболевании животных африканской чумой свиней в мордовских колониях

Как указывается в официальном комментарии ведомства, «информация, размещенная в СМИ, о якобы вспышке заболевания животных (свиней) в ИК-1 и ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия не соответствует действительности.

Вспышек африканской чумы свиней (АЧС) на территории исправительных учреждений не зафиксировано.

В ИК-7 с января 2023 года животноводческое хозяйство отсутствует».

Ранее ряд интернет-ресусов распространили «страшилку» с фейковой информацией о вспышке эпидемии. Сообщалось, что большая часть поголовья погибла из-за заболевания и была захоронена прямо на территории исправительного учреждения силами осужденных. А иных животных и вовсе «пустили под нож все те же осужденные, без привлечения санитарных служб».