Открыт прием заявок на второй сезон Всероссийского конкурса «Проводники смыслов» от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие»

Стартовал прием заявок на второй сезон Всероссийского конкурса «Проводники смыслов», организатором которого выступает программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Конкурс проводится среди авторов экскурсий для молодого поколения со всей России. Для участников будет организована образовательная программа, посвященная созданию молодёжных экскурсионных маршрутов, а по итогам конкурса определят 15 победителей в 5 номинациях – их ждут призы от организаторов и партнеров конкурса. А 400 лучших авторских технологических карт экскурсий, доработанных участниками под руководством экспертов, включат в разработку полезных туров для молодёжи от программы «Больше, чем путешествие».

Подать заявку на участие в конкурсе «Проводники смыслов» можно на сайте конкурса до 30 августа. В ней необходимо указать только имя (в формате Ф.И.О.) и контактные данные. Присоединиться к конкурсу имеют возможность жители всех 89 регионов России в возрасте от 18 лет.

К участию приглашаются все, кто интересуется экскурсионной деятельностью – не только профессиональные экскурсоводы и гиды-переводчики, но и краеведы, музейные работники, педагоги и студенты профильных специальностей, представители смежных профессий, блогеры, авторы экскурсионного контента, сотрудники природных парков и особо охраняемых природных территорий (ООПТ), авторы приложений, чат-ботов и квест-платформ. Полуфиналисты и финалисты конкурса станут участниками сообщества «Проводники смыслов», которое развивает программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». «Проводники», число которых уже превысило 12 тыс. человек, продвигают молодёжный туризм в стране и доносят до молодого поколения важные ценности и смыслы.

К будущим участникам второго сезона конкурса обратилась руководитель программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина:

«Сегодня передавать молодому поколению знания о России на экскурсиях, в путешествиях и походах помогают “проводники смыслов”. Как отмечал Президент Владимир Владимирович Путин, так можно назвать всех, кто работает с детьми и молодёжью. Важно создавать новые точки пересечения профессионалов, способных влюблять в Родину, и наших ребят, которым важно знать и понимать, в какой удивительной стране они живут. Мы рады объявить о начале приема заявок на второй сезон конкурса “Проводники смыслов” – конкурса для авторов экскурсионных маршрутов, которые раскрывают достояние России во всем его многообразии и объединяют страну, ее ценности и смыслы. Команда программы “Больше, чем путешествие” ждет ваших заявок – создавайте и вдохновляйте вместе с нами!»

Конкурсант может подать заявку в одной из пяти номинаций. В номинации «Культурно-познавательная экскурсия» будут оценивать экскурсии, посвященные историческому и культурному наследию страны и ее регионов. Номинация «Профориентационная экскурсия» выявит экскурсии, которые призваны помочь молодому поколению сделать выбор будущей профессии, больше узнать об открывающихся в России карьерных возможностях в разных сферах. Для экскурсионных маршрутов, рассчитанных на юных посетителей и семьи, предусмотрена номинация «Детская экскурсия». В номинации «Экскурсия будущего» оценят турпродукты, реализуемые с использованием искусственного интеллекта, чат-ботов, машинного обучения и других технологических решений, а также проекты иммерсивных, квестовых и игровых механик. Проекты походных маршрутов по оборудованным тропам, ООПТ, природным паркам, а также горные, водные походы выходного дня эксперты рассмотрят в специальной номинации «Хранители троп».

С подробными критериями отбора проектов и требованиями к ним можно ознакомиться в положении о конкурсе «Проводники смыслов», опубликованном на сайте конкурса. Там же приведены подробности о заданиях для участников, предусмотренных на разных этапах второго сезона «Проводников смыслов».

Заявочный этап завершится 30 августа. На отборочном онлайн-этапе, проходящем с 1 по 24 сентября, участники должны будут записать видеовизитки, в которых расскажут о себе и мотивации к участию в конкурсе, а также презентовать проекты своих экскурсий экспертам конкурса. Ими выступят финалисты и победители первого сезона «Проводников смыслов», а также федеральные эксперты в сфере туризма и гостеприимства, экскурсоведения и развития территорий. В презентации войдет общая информация о планируемой экскурсии, включая нитку маршрута и объекты показа.

По итогам онлайн-экспертизы представленных проектов экскурсий будут отобраны 400 полуфиналистов. На этапе очных региональных полуфиналов с 25 сентября по 18 октября выявят лучших из них в каждом федеральном округе. Участники представят экспертам полный пакет документов по подготовленным экскурсиям согласно ГОСТу. При этом полуфиналисты из Дальневосточного федерального округа встретятся на площадке Молодёжного туристического форума «Больше, чем путешествие» во Владивостоке. В этот период участники доработают проекты экскурсий под руководством наставников-экспертов.

В рамках отборочного этапа и региональных полуфиналов для конкурсантов запланирована образовательная программа. В ходе онлайн-модуля в сентябре для участников пройдут тематические вебинары, посвященные знакомству с проектами Росмолодёжи, программой «Больше, чем путешествие», ее ценностями и основными смыслами. Слушатели ближе познакомятся с сообществом «Проводники смыслов», стандартом полезного молодёжного туризма программы, освоят новые техники отбора, изучения экскурсионных объектов и займутся разработкой технологической карты маршрута экскурсии. На очном модуле образовательной программы пройдут мастер-классы по наполнению программ экскурсий объектами показа, составлению сценарных планов и оформлению паспорта экскурсионного маршрута.

Финал конкурса для 100 участников, отобранных по итогам полуфиналов, пройдет 6–8 декабря в Мастерской управлении «Сенеж» в Солнечногорске Московской области. Там объявят имена 15 победителей второго сезона «Проводников смыслов» – по 3 лучших в каждой из номинаций.

Конкурс «Проводники смыслов» – это в том числе возможность заявить о себе, чтобы в будущем проводить экскурсии для участников туров от программы «Больше, чем путешествие» и гостей масштабных мероприятий нашей страны. Наследием второго сезона конкурса станут не менее 400 технологических карт экскурсий в регионах России, разработанных в сопровождении методистов программы Росмолодёжи по стандарту полезного молодёжного туризма программы «Больше, чем путешествие».

Напомним, что в первом сезоне конкурса «Проводники смыслов» по отбору и подготовке свыше 4,5 тыс. экскурсоводов для Международной выставки-форума “Россия” приняли участие свыше 10 тыс. россиян в возрасте от 18 до 80 лет из всех 89 регионов. С ноября 2023 года по июль 2024 года «проводники» провели на ВДНХ свыше 65 тыс. экскурсий для более чем 800 тыс. человек. Деятельность самых ярких экскурсоводов отмечалась ежемесячно, а к завершению работы Выставки отметили топ-200 ее «проводников смыслов» и определили победителей конкурса в 4 номинациях по результатам совокупного рейтинга всех этапов. Подведение итогов первого сезона «Проводников смыслов» состоялось в рамках ежегодной Первой всероссийской премии в области развития молодёжного туризма «Больше, чем путешествие».

А на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ-2024), который прошел в марте этого года на федеральной территории «Сириус», 300 «проводников смыслов», отобранных из 10 тыс. заявок, провели почти 1,5 тыс. экскурсий для 20 тыс. участников события из 190 стран. В День молодёжи, 29 июня, на Выставке “Россия” первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко наградил отличившихся экскурсоводов ВФМ-2024 памятными медалями. Работа гидов и сотрудников гостевого центра Выставки “Россия” и Фестиваля также была отмечена благодарностью за подписью руководителя Росмолодёжи Ксении Разуваевой.

Сегодня в рамках сообщества «Проводники смыслов» продолжается реализация образовательного проекта, включающего отбор и подготовку гидов-экскурсоводов. В 2023 году программа «Больше, чем путешествие» обучила свыше 8 тыс. экскурсоводов из 89 регионов, которые в том числе проводили экскурсии по маршрутам Международной выставки-форума “Россия” и на Всемирном фестивале молодёжи. В 2024 году планируется обучить еще 10 тыс. человек, 2 тыс. из них – совместно с Круглогодичным молодёжным образовательным центром на Ямале по направлению «Туризм и гостеприимство», партнером которого выступает программа Росмолодёжи.

«Больше, чем путешествие» – программа Росмолодёжи, благодаря которой свыше 190 тыс. молодых людей увидели уникальные места нашей страны, познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали социально значимый проект и нашли новых друзей.

В поездки по стране отправляются призеры и победители всероссийских проектов: школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.

Помимо традиционной туристической программы – знакомства с природными, культурными, историческими особенностями регионов, молодые люди посещают российские производства, образовательные организации и другие значимые объекты страны, у них есть возможность внести вклад в развитие городов, участвовать в волонтерской деятельности, стать соавторами путешествий. Разноплановый туризм предполагает и профессиональную самореализацию – участники поездок могут проявить себя и получить предложение о стажировке и трудоустройстве или применить полученные знания в родном регионе.

Программа «Больше, чем путешествие» реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Она входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых», Российского общества «Знание», Минобрнауки, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономразвития России и Россотрудничества.