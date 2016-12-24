В Саранске откроют мемориальную доску в честь народной артистки России и Мордовии Александры Куликовой

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, 16 августа состоится открытие мемориальной доски народной артистке России и Мордовии, Почетному гражданину Мордовии Александре Николаевне Куликовой.



Сообщается, что торжественная церемония открытия, на которую приглашаются все желающие, начнется в 11:00 по адресу ул. Советская, дом 61.