В Мордовии продлили прием заявлений на единовременное денежное пособие к началу нового учебного года

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Указом Главы Республики Мордовия установлено единовременное денежное пособие в преддверии начала нового учебного года на каждого ребенка:
- родителям, воспитывающим четырех и более детей - учащихся общеобразовательных организаций
- одиноким матерям, воспитывающим трех и более детей - учащихся общеобразовательных организаций
- опекунам и приемным семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - учащихся общеобразовательных организаций;
- родителям-инвалидам I и II групп, воспитывающим детей - учащихся общеобразовательных организаций
- родителям, воспитывающим трех детей - учащихся общеобразовательных организаций, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленного в Республике Мордовия (13135 рублей)
- одиноким матерям, воспитывающим двух детей - учащихся общеобразовательных организаций, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленного в Республике Мордовия (13135 рублей).
Прием заявлений продлится до 20 августа 2024 года. Начиная с 2024 года выплата осуществляется в размере 5000 рублей на каждого ребенка.
За назначением выплаты жители Саранска могут обратиться в ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания г.о. Саранск», жители муниципальных районов – в учреждения социальной защиты по месту жительства.
Глава Мордовии Артём Здунов отметил в телеграм:
«Помогаем многодетным родителям и детям из социально незащищённых семей подготовиться к началу учебного года. Региональную выплату для них увеличили с 3 до 5 тысяч. Запланировали на это в республиканском бюджете почти 17 млн рублей, рассчитываем оказать поддержку 3 350 детям».
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