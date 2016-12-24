В Мордовии опубликована афиша марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!»

23 августа в столице Мордовии пройдет Всероссийский молодежный марафон творчества национальных коллективов «Мы вместе!»

Фестивальная программа марафона включает выступления музыкальных групп, танцевальных ансамблей и театров из Москвы, Владимирской области, Калмыкии, Башкортостана, Татарстана, Дагестана, Удмуртии. Планируется совместное выступление начинающих исполнителей с признанными музыкальными коллективами страны.

Главная сцена расположится на Советской площади столицы Мордовии. В центре города развернутся творческие деревни и креативные площадки с презентациями промыслов и ремесел, интерактивными выставками, творческими баттлами гармонистов и частушечников, пройдут дефиле национального костюма и множество других мероприятий.



Все желающие смогут продегустировать национальные блюда, авторские кондитерские изделия и напитки.

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ публикует афишу грядущего фестиваля.