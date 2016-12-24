В Мордовии инспекторы Росприроднадзора устанавливают размер ущерба от крупной несанкционированной свалки в Атяшевском районе

Как сообщается, сотрудники ведомства проводят контрольно-надзорные мероприятия в районе поселка Птицесовхоз «Сараст». В шестистах метрах юго-восточнее населенного пункта выявлена крупная несанкционированная свалка.

Древесные отходы от сноса и разборки зданий, полимерная тара, ветошь, битое стекло, отходы рубероида и полиэтиленовой пленки размещены хаотичными навалами непосредственно на почвенном покрове

С июня текущего года инспекторами ведомства проведено несколько выездных обследований захламленной территории. Совместно со специалистами лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» осуществлены необходимые замеры для определения площади и массы отходов. Произведены отборы проб, определен IV класс опасности.

Также установлено, что свалка находится на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена. Контроль за его надлежащим содержанием должны были осуществлять органы местной власти. Ранее Администрации Атяшевского городского поселения по данному факту было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных природоохранных требований.

В настоящее время специалистами Росприроднадзора ведется работа по расчету вреда, причиненного компонентам окружающей среды. По итогам сумма ущерба будет предъявлена к возмещению нарушителю.