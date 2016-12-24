В Мордовии главу фермерского хозяйства по суду лишили земельного участка

По информации прокуратуры РМ, Арбитражный суд Мордовии удовлетворил иск надзорного ведомства о признании недействительной сделки с земельным участком сельскохозяйственного назначения площадью более 130 га

В ходе проверки соблюдения земельного законодательства было установлено, что администрация сельского поселения в 2021 году предоставила главе фермерского хозяйства расположенный на территории Лямбирского района земельный участок площадью 137 га.

Земля сельскохозяйственного назначения перешла в новые руки без торгов и по льготной цене за 690 тысяч рублей. Через три месяца новая владелица реализовала этот земельный участок за 3,1 миллиона рублей агропромышленному предприятию, которое его обрабатывало более 20 лет.

В прокуратуре сочли, что администрацией сельского поселения в этой сделке не соблюдена процедура отчуждения земельного участка. Это повлекло нарушение прав и законных интересов хозяйствующего субъекта, который длительное время добросовестно использовал спорный земельный участок в целях сельскохозяйственного производства.

Прокуратура республики предъявила в Арбитражный суд РМ исковое заявление о признании недействительными договоров купли-продажи земли. Суд требования прокуратуры удовлетворил, а также принял решение о взыскании с главы фермерского хозяйства суммы безосновательного обогащения в размере 2,4 миллиона рублей в пользу предприятия.

Решение суда не вступило в законную силу.