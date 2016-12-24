В Музее Эрьзи проведут цикл творческих встреч с художниками-аниматорами из Москвы

17 августа посетители музея встретятся с Еленой Мухиной-Бритовой и Игорем Хиловым.

Елена Мухина-Бритова — театральный художник, художник-постановщик, художник-аниматор и режиссер. Она проведет экскурсию по персональной выставке «Пока земля еще вертится», посвященной искусству театра, графики, анимации.

Игорь Хилов - художник-изготовитель анимационных кукол, преподаватель ВГИК, Театрального художественно-технологического колледжа, Большой школы анимации, член Союза театральных деятелей. Он в этот день расскажет о stop motion анимации (в переводе «остановка-движение»).

18 августа Игорь Хилов раскроет гостям музея секреты, как изготавливают куклы, как именно снимается кукольное кино и развивается кукольная мультипликация.

Стоимость мероприятия: для зрителей до 14 лет – 200 рублей, старше 14 – 300 рублей. Действует Пушкинская карта.