В Чамзинском районе пятеро автомобилистов лишились водительских прав из-за пристрастия к алкоголю

«Приходилось работать без выходных»
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
Как сообщает прокуратура РМ, в Чамзинском районе республики в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения были выявлены пятеро местных жителей, состоящих на диспансерном учете у врача-нарколога с синдромом зависимости от алкоголя. При этом, у всех имелись водительские удостоверения на право управления транспортными средствами различных категорий.
В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения прокурор района обратился в суд с исками о прекращении действия права указанных граждан на управление транспортными средствами.
Требования прокурора судом были удовлетворены.
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Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
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