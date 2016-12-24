В Чамзинском районе пятеро автомобилистов лишились водительских прав из-за пристрастия к алкоголю

Как сообщает прокуратура РМ, в Чамзинском районе республики в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения были выявлены пятеро местных жителей, состоящих на диспансерном учете у врача-нарколога с синдромом зависимости от алкоголя. При этом, у всех имелись водительские удостоверения на право управления транспортными средствами различных категорий.

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения прокурор района обратился в суд с исками о прекращении действия права указанных граждан на управление транспортными средствами.

Требования прокурора судом были удовлетворены.