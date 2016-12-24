В Мордовии не имеющий водительских прав 19-летний «гонщик» стал виновником ДТП с пострадавшими людьми

По информации Госавтоинспекции республики, 12 августа в Краснослободском районе в 21.40 на автодороге «Подъезд к Саранску от ФАД М5 «Урал» не имеющий водительских прав 19-летний парень, по предварительным данным, на автомашине «Лада Приора» выехал встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Опель Астра».

В результате ДТП водители двух автомашин и 18-летний пассажир отечественной легковушки с различными травмами госпитализированы в лечебные учреждения. У водителей взяли кровь на анализ.