Форум «Армия-2024»: Мордовия укрепляет взаимодействие с крупными корпорациями и предприятиями военно-промышленного комплекса

Глава Мордовии Артём Здунов возглавил делегацию республики на международном военно-техническом форуме «Армия-2024 - он проходит с 12 по 14 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» (Московская область).

Традиционно на форуме представлены образцы военной продукции, техники и вооружения. Это широкая площадка для обмена опытом, результативного взаимодействия российских и иностранных специалистов в военно-технической сфере, укрепления научно-технических и производственных связей.

К участникам форума обратился Президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что на площадках развернута презентация передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, ведущих корпораций с мировым именем, представлено 240 экспортных образцов вооружения.

Также Президент подчеркнул, что Россия получает инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, общественных, патриотических организаций, массового волонтерского движения и граждан. Она выражается в совместной работе над элементами экипировки, средствами связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотными системами и технологиями искусственного интеллекта.

Ключевой темой работы делегации Мордовии на форуме стало развитие межрегиональной кооперации, сотрудничество с крупными корпорациями и предприятиями военно-промышленного комплекса.

С «КАМАЗом» обсудили возможность производства наших передвижных ремонтных мастерских «Верстакофф» на базе их шасси. Дальше дело - за конструкторскими цехами компаний.

С Центром технологий судостроения и судоремонта договорились сотрудничать в вопросах кооперации. Планируется проведение совместного Дня поставщика в республике.

Объединенная судостроительная корпорация заинтересована в продукции ряда мордовских предприятий. К оснащению и отделке кораблей есть спецтребования, наши производители готовы адаптироваться.

Есть договоренности о совместной работе с Корпорацией морского приборостроения, в том числе в сфере цифровых и информационных технологий. В ближайшее время будет проработана возможность организации Дня поставщика.

Также будут наращиваться кооперационные связи с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» и «Росэлектроникой».