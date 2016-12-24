В Мордовии директор школы-интерната на 7 лет отправится в колонию за взятку

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 40-летнего директора и 53-летнего завхоза Шейн-Майданской школы-интерната, причастных к получению взятки в крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в марте 2023 года руководство интерната заключило 17 договоров с коммерческой организацией на поставку мебели и различной оргтехники в рамках капитального ремонта здания. Общая сумма госконтрактов составила более 7 миллионов рублей.

За подписание прямых договоров без проведения торгов директор учебного заведения потребовал от подрядчика 5,5 % от суммы сделки. При этом, «переговоры» о взятке с поставщиком вел завхоз интерната. 21 июня 2023 года при получении денежных средств в размере 390 тысяч рублей руководитель интерната был задержан сотрудниками УФСБ с поличным, его подчиненный – по месту жительства.

Следователями СУ СК России по РМ в отношении директора школы-интерната расследовано уголовное дело по статье УК РФ за получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, завхоза школы – за посредничество во взяточничестве.

Приговором Пролетарского районного суда Саранска подсудимые признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях.

Руководителю учебного заведения назначено наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, завхозу – 5 лет лишения свободы условно, со штрафом каждому в размере 786 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.