Прокуратура Мордовии организовала проверку по сообщению федеральных СМИ о банкете заключенных в мордовской колонии строгого режима

Как указывается, причиной проверки стала опубликованная в СМИ информация о возможных нарушениях режимных требований осужденными, содержащимися в исправительной колонии №7 УФСИН по РМ.

12 августа федеральные «Известия» опубликовали материал «Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета».

В материале указывается, что в редакцию «Известий» от источника, близкого к правоохранительной системе Мордовии, попала фотография с праздника в помещении отряда 2А исправительной колонии №7 УФСИН по РМ в поселке Сосновка Зубово-Полянского района.

На снимке, сделанном, предположительно, с камеры видеонаблюдения, два стола уставлены закусками и горячими блюдами. Здесь и арбузы, и шашлык, тазики с салатами, пицца, выпечка, напитки. За столом пируют не менее 40 человек.

Источник «Известий» сообщил, что снимок сделан вечером 20 июля 2024 года. При этом, за столом находятся осужденные за тяжкие преступления, в частности, участники и активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики.

Фото: «ИЗВЕСТИЯ»